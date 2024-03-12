Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında yarın Portekiz'in Porto ekibi ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Portekiz'de oynanan ilk maçı, Porto 90-80 kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 10 sayı üzerinde farkla kazandığı takdirde yarı finale yükselecek.
Türk temsilcisinin rövanşı 10 sayı farkla üstün tamamlaması halinde uzatmalara gidilecek. Porto, müsabakayı kazanması ya da en fazla 9 sayı farkla kaybetmesi durumunda ise adını yarı finale yazdıran taraf olacak.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Porto ile karşılaşacak - Son Dakika
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Santos'un göreve gelmesinden önce 19 lig maçında 30 gol atan Beşiktaş, Santos yönetiminde ise 10 maçta sadece 9 gol atabildi. Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasına sahip oldu. Santos'un Beşiktaş'ı mağlup eden takımlar, maçlarda ilk golü atan taraf oldu ve 90 dakikanın sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş, Santos yönetimindeki maçlarda rakiplerine gol dahi atamadı.
Yunusemre Belediyespor'un judocuları, Antalya'da düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde ederek Manisa'nın kazandığı üç madalyanın ikisine imza attı.
İzmir'de yaşayan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği ameliyatlar ve sağlık sorunlarına rağmen atletizmde başarılar elde ederek Türkiye şampiyonu oldu. Sağlam, ameliyatlar sonrası koşmaya devam ettiğini ve madalyalar kazanacağını hiç düşünmediğini belirtti. Bypass ameliyatı ve prostat kanseri tedavisi geçiren Sağlam, koşmanın kendisini iyi hissettirdiğini ve herkesin ameliyat sonrası normal bir yaşam sürebileceğini göstermek istediğini söyledi.
Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve 'Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu' ile başlayan etkinliklerde, atlet öğrencilerin koşusu ve emanetlerin Cumhurbaşkanı'na sunulması yer aldı. Törenler, halk oyunları gösterisi ve mehter gösterileriyle devam etti.
Mütercimlik mesleğinin yanında sporu da yaşamına katan 76 yaşındaki Yakup Orhan, maraton organizasyonlarında ter dökerek gençlere örnek oluyor. İstanbul Maratonu'nda 75-79 yaş grubunda ikinci sırayı alan Orhan, gençlere ve kendisine yakın yaş grubundaki insanlara sporun hayatına kattıklarını anlatarak tavsiyelerde bulundu. Amacının yaşıtlarını kahveden çıkarmak ve gençleri spora alıştırmak olduğunu belirten Orhan, koşunun en ucuz spor olduğunu ve gençlerin obez olmamak için koşmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gençlere disiplinli olmaları ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.
Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak için Ordu'da hazırlık kampına girdi. Teknik direktör Niyazi Metin liderliğinde çift antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren takım, üçüncü kez paralimpik oyunlarda madalya kazanmayı hedefliyor. Oyuncular, milli takım olarak ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek ve altın madalyayı getirmek istediklerini belirtti.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Takım, antrenör Gültekin Karasu yönetiminde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hazırlık kampını sürdürüyor. Karasu, takımın başarılarından bahsederek, Paris 2024 kotasını aldıklarını ve şampiyonlukları korumak istediklerini belirtti. Milli takım oyuncusu Reyhan Yılmaz da kampta iyi çalıştıklarını ve Paris'e şampiyon olmak için gittiklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?