Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Porto ile karşılaşacak - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Porto ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Portekiz'in Porto ekibiyle yarın saat 19.00'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. İlk maçı Porto 90-80 kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 10 sayı üzerinde farkla kazanırsa yarı finale yükselecek. Eğer Türk temsilcisi rövanşı 10 sayı farkla üstün tamamlarsa uzatmalara gidilecek. Porto ise müsabakayı kazanması ya da en fazla 9 sayı farkla kaybetmesi durumunda yarı finale çıkacak.

12.03.2024 09:59
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında yarın Portekiz'in Porto ekibi ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Portekiz'de oynanan ilk maçı, Porto 90-80 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 10 sayı üzerinde farkla kazandığı takdirde yarı finale yükselecek.

Türk temsilcisinin rövanşı 10 sayı farkla üstün tamamlaması halinde uzatmalara gidilecek. Porto, müsabakayı kazanması ya da en fazla 9 sayı farkla kaybetmesi durumunda ise adını yarı finale yazdıran taraf olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Porto ile karşılaşacak - Son Dakika

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