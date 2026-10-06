Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Luka Mitrovic'i kadrosuna kattı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Luka Mitrovic'i kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Luka Mitrovic'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonunda Bahçeşehir Koleji formasını terletecek; son olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da oynamıştı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Luka Mitrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki basketbolcu, 2026-2027 sezonunda Bahçeşehir Koleji formasını terletecek.
Mitrovic, son olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giydi.
Kaynak: AA
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