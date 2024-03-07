Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Porto\'ya Yenildi

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında konuk olduğu Portekiz ekibi Porto'ya 90-80 yenildi.
Porto şehrindeki Dragao Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-15 önde tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 42-32 üstünlükle girdi.
Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle farkı indirmeye çalışsa da final periyoduna Porto'nun 62-57 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Portekiz temsilcisi, mücadeleyi 90-80 kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City, ilk maçta 3-1 yendiği Kopenhag'ı aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi ekip, hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada öne geçti ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda ise gol sesi çıkmayınca Manchester City, çeyrek finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid, RB Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Leipzig'e beraberlikle yetindi ve tur atladı. Milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.
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