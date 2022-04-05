Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda final için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda final için sahaya çıkıyor

05.04.2022 11:32
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda final için sahaya çıkıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Rakibini deplasmanda 77-71 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, yarınki karşılaşmayı da kazanıp adını finale yazdırmayı hedefliyor. Bahçeşehir Koleji'ne 5 ve altı farkla mağlubiyet de final için yeterli olacak.

ZZ Leiden'ın karşılaşmayı 6 sayı farkla kazanması halinde müsabaka uzayacak. Hollanda ekibi, 7 ve üstü farklarla kazandığı takdirde tur atlayacak.

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Bahçeşehir Koleji, basketbol, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda final için sahaya çıkıyor - Son Dakika


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