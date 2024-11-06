Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya), Thomas Bissuel (Fransa)
Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Şehmus Hazer 23, Odiase 19, Cavanaugh 12, Bouteille 7, Furkan Haltalı, Egehan Arna, Simonovic 13, Ponitka 14
Hapoel Shlomo: Timor 5, Foster 15, Beverley 18, Wainright 8, Caboclo 11, Ragland 7, Blakeney 7, Ginat 11, Blayzer, Yaacov
1. Periyot: 22-20
Devre: 38-44
3. Periyot: 68-64
BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 7. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Shlomo takımını 90-82 yendi.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Hapoel Shlomo'yu Yendi - Son Dakika
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