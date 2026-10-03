Bahreyn GP'sine ilk sıradan başlayacak Verstappen, sıralama turlarını Malezya'da kazandı - Son Dakika
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Bahreyn GP'sine ilk sıradan başlayacak Verstappen, sıralama turlarını Malezya'da kazandı

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Formula 1'de sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da yapılan sıralama turlarını kazanan Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde Hamilton ikinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.

Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde gerçekleştirildi.

Sıralama turlarında 1 dakika 35.130 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Verstappen'in 0.298 saniye gerisinde Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ikinci, Red Bull takımından Fransız Isack Hadjar, 0.428 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanı lideri Mercedes'ten İtalyan Kimi Antonelli ise liderin 0.501 saniye arkasında 4. sıranın sahibi oldu.

Bahreyn Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
Max VerstappenOrta DoğuFormula 1OtomobilBahreynMalezyaRedbullSporSon Dakika

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