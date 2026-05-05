Baise Gazioğlu Ortaokulu Yüzme Şampiyonu
Baise Gazioğlu Ortaokulu Yüzme Şampiyonu

05.05.2026 22:41
Bursa Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu, Yıldız Kızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası'nı kazandı.

Okullar arası Yıldız Kızlar Yüzme Türkiye Şampiyonasını Bursa Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Yıldız Yüzme Takımı kazandı.

Okullar arası Yıldız Kızlar Yüzme Türkiye Şampiyonası 28-30 Nisan tarihlerinde Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Türkiye genelinden 49 okuldan 325 sporcu katıldı. 3 gün süren yarışlar sonunda Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Yıldız Kız Yüzme takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Ocak ayında Bursa Şampiyonu olan Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Mart ayında Edirne de yapılan yarıslarıda Grup Birincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Baise Gazioğlu Bosut Ortaokulu Yıldız Kız Yüzme takımı Trabzon da Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Erkek Yıldız Yüzme takımı da Türkiye beşincisi oldu.

Okul Müdürü Ramazan Yürük okul olarak yeni açıldıklarını, akademik başarının yanında öğrencilerimizi spor ve sanat alanlarında desteklediklerini söyledi. Öğrencilerinin Türkiye Şampiyonu olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Bu başanın elde edilmesinde büyük emek veren öğrencilerimize öğretmenlerimize velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederiz. - BURSA

Kaynak: İHA

