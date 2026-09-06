Bakan Bak: Filenin Sultanları milletimizi gururlandırdı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türk milletini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Finalin ardından Bakan Osman Aşkın Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Bak, "İki defa geriye düştük ama kazanmayı bildik. Biz Türkler için 'Biz bitti demeden bitmez'. Bu bir slogandır. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. 2026 yılında Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. 2023'te yine Avrupa şampiyonu olduğumuzda biz de oradaydık. Milletimizi gururlandırdılar. Müthiş bir dönüş yaptılar. Müthiş bir oyun ortaya koydular. Tamamen farklı setler baktığınız zaman ama son sette kazanmasını bildiler. Farkı koruyarak iyi bir sonuç elde ettiler." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Muhteşem seyirciyi de tebrik ediyoruz. Milli duyguları yüksek olan bir milletiz. Bu şampiyonluk gerçekten çok kıymetli. Özellikle de Filenin Sultanları'nın bu atmosferi bizi çok mutlu etti. 17 bin seyirci müthiş bir rekor. CEV Başkanı'yla konuştuğumuzda da onların da ifade ettiği gibi 'Böyle bir atmosferi biz görmedik.' Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Voleybol federasyonunu da tebrik ediyoruz. Bunların hepsi ülkemizin spor tesisleri yatırımlarında geldiği ortamı gösteriyor. Çünkü voleybola gerçekten çok yatırımlar yapıldı. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yapılan spor yatırımları... Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O da aradı, oyuncuları tebrik etti. Kendisinin spora verdiği desteği yürekten biliyoruz, bütün maçları takip ediyor. Filenin Sultanları'nı da arayarak tebrik etti."

Ay-yıldızlı oyuncuların performansından övgüyle söz eden Bakan Bak, "İnanılmaz oynadılar. Vargas'ın En Değerli Oyuncu seçilmesi çok önemli, yine orta oyuncu Zehra'nın, Elif Şahin'in pasörde, yine kaptan yaşına rağmen inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. Müthiş bir şekilde arkadaşlarını motive etti, onları taşıdı. Hande Baladın'dan tutun diğer bütün sporcularımızın müthiş katkısı var. Başantrenörü de tebrik ediyoruz. Onun da müthiş bir tecrübesi var, takımla müthiş bir uyumu var." dedi.

"Mutluyuz, milletimizi, 86 milyonu sevindirdik." diyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Milletimizin sevinmesi önemli. Ekranları başından izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bize şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye, bir voleybol ülkesi. Bunun kanıtlarını ortaya koyuyor. Erkek takımımız da biliyorsunuz mücadele ediyorlar, üst lige çıktılar, takip ediyoruz. Onlardan da iyi şeyler bekliyoruz. Altyapıdaki takımlarımızın başarıları, erkek voleybol lise takımımızın dünya şampiyonu olması, Balkan şampiyonu olması... Akdeniz Oyunları'nda kızlarımızın şampiyon olması, bunlar çok çok kıymetli şeyler. Türkiye voleybolda müthiş işler başarıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olmak, bu ülkenin başarılarını kutlamak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şampiyonluğun keyfini çıkartın. Yine gelecekte bir şampiyonluk daha gözüküyor."