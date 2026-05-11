Bakan Bak Konya'da Spor Tesislerini Ziyaret Etti

11.05.2026 19:30
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya'daki spor tesislerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Konya İl Başkanlığı ile kentteki spor tesisini ziyaret etti.

Bak, Konya 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Açılış Töreni'ne katılmak için geldiği Konya'da, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Görüşmede kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bak, daha sonra Taş Bina'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştü.

Karatay Saraçoğlu Spor Tesisleri ve Trap-Skeet Atış Poligonu'nu da gezen Bak, burada sporcularla bir araya geldi.

Daha sonra Bak, AK Parti Konya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Bakan Bak'a AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan ile Hasan Ekici, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da eşlik etti.

Kaynak: AA

