Bakan Bak Minik Güreşçilere Madalya Verdi - Son Dakika
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Bakan Bak Minik Güreşçilere Madalya Verdi

22.07.2026 18:54
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'daki Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda kızlar finalini izleyip dereceye girenlere madalya takdim etti. Altyapıya vurgu yaparak yeni olimpiyat şampiyonlarının çıkacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nı yerinde izledi.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden organizasyonda kızlar kategorisinde yapılan final müsabakalarını izleyen Bakan Bak, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Bak, madalya töreninin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Güreş Federasyonunda 2007-2011 yıllarında başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, altyapı yatırımlarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Türk sporuna destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bak, "Bu salonlar, tesisler, onun talimatları, vizyonuyla ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk güreşine, sporuna çok büyük desteği var. Yeni şampiyonlar buralardan çıkacak." diye konuştu.

Bak, Türkiye'nin ata sporu güreşte çok daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon başkanı ve ekibini, organizasyon için tebrik ediyoruz. Burada, ben federasyon başkanıyken olimpiyat şampiyonu olan Ramazan Şahin de var. Bu gençlerimizin içinden de inşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Güreş bizim ata sporumuz, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız da bu organizasyona çok destek verdi. Taha Akgül de benim sporcumdu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. İnşallah pek çok sporcunun başarılarını alkışlayacağız. Türk güreşinin bu başarılı altyapı çalışmasını tebrik ediyorum. Türk sporu güzel işler yapacak. İnşallah Türk güreşi tekrar şahlanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hep beraber Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlarını alkışlayacağız."

Müsabakaları izleyenler arasında yer alan Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır da başarılı sporculara madalyalarını verdi.

Türk güreşinin altyapısını güçlendirerek yeni olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için hayata geçirilen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nın ikincisi, 10 binden fazla sporcunun katılımıyla Ankara'da festival havasında geçiyor.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları buluşturan "dev organizasyon", 12 minderde 8-9, 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyona, 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Etkinlik, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Bak Minik Güreşçilere Madalya Verdi - Son Dakika

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