Bakan Bak Özel Sporcularla Basketbol Oynadı

08.04.2026 11:32
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, down sendromlu sporcularla basketbol maçı yaptı.

Bakan Bak, çektikleri videolarla kendisine maç davetinde bulunan down sendromlu özel sporcularla Ankara Üniversitesi Spor Salonu'nda buluştu.

Basketbol karşılaşmasında Bakan Bak, tamamı özel sporculardan oluşan beyaz takımda yer aldı. Mavi takımda ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel sporcularla birlikte mücadele etti.

Sporcuların ailelerinin de izlediği maçta hava atışını, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı. Karşılaşmayı Bakan Bak'ın formasını giydiği beyaz takım kazandı. Bakan Bak, maç sonunda galibiyet sevincini sporcularla birlikte yaşadı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, özel sporcularla basketbol oynamaktan büyük keyif aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizin spor yapabilmeleri için çok destekte bulunuyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu da bu anlayışla yoğun bir şekilde çalışıyor. Özel sporcular bizim için çok kıymetli. Pek çok branşta büyük başarılar elde ediyorlar. Onlarla bir araya geldik. Güzel bir maç oldu. Beyaz takım olarak biz kazandık. Güzel oynadılar, hepsini tebrik ediyorum. Onlara destek olan ailelerine, antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Sporcularımızın sevinci, mutluluğu bizler için değerli."

Bakan Bak, daha sonra günün anısına sporcularla birlikte pasta kesti, organizasyona katılan özel sporculara hediye verdi.

Kaynak: AA

100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
