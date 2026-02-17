Bakan Bak’tan Adalet Bakanı Gürlek’e Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakan Bak, N sosyal hesabındaki paylaşımında, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek, bakanlıklarımız arasında yürüttüğümüz ortak çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduk. Türk sporu ve gençlerimiz için güçlü iş birliklerimiz artarak devam edecek. Sayın Bakanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.