Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Bakan Bak'tan Beşiktaş Başkanı Adalı'ya Tebrik - Son Dakika
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