Bakan Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Ligi play-off serisinde Zalgiris'i 3-1'le geçerek Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Beko'yu kutladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Yine, yeniden Dörtlü Final'deyiz. Basketbol Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'ı geçerek Dörtlü Final'e yükselen temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Yolun sonu kupa olsun." ifadelerine yer verdi.
