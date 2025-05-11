Bakan Bak'tan Galatasaray'a Tebrik

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde İspanya'nın Unicaja Malaga takımına yenilerek Avrupa ikincisi olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde İspanya'nın Unicaja Malaga takımına yenilerek Avrupa ikincisi olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı'nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sarı kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa Şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum"