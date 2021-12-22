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Bakan Kasapoğlu: 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı

22.12.2021 13:45
Bakan Kasapoğlu: 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aldığı şampiyonlukla ilgili, "Kadın sporu, sporcu kadınlar bizler için çok önemli. Çünkü biz kadın odaklı spor diyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda aldığı şampiyonlukla ilgili, "Kadın sporu, sporcu kadınlar bizler için çok önemli. Çünkü biz kadın odaklı spor diyoruz. Geçtiğimiz hafta Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir kez daha bizleri mutlu etti. VakıfBank'ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin üçüncülüğü, bu anlamda 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı" dedi.

Bakan Kasapoğlu, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin 'Büyük Jüri' toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk sporunun hem kadınlar, hem de erkeklerde çok sayıda branşta daha da güçlenmeye devam edeceğini ifade eden Kasapoğlu, "Büyük başarıların, büyük mutlulukların ve bununla birlikte yarınlarımız adına umut vadeden pek çok öncü başarının da mutluluğu var. Bu yüzden 2021 Gillette Milliyet Ödülleri'nin jürisi çok bereketliydi. Her bir sporcunun bizlere yaşattığı mutluluğun hatırlanması konusunda da çok anlamlıydı. 2019 yılında bol madalyalı bir yıl geçirdiğimizde bunun sonraki yıllar için öncü olduğunu ifade etmiştim. 2021 Tokyo süreci, Türk sporu için daha büyük başarıların öncüsüdür. 2021 yılında bu mutluluğu yaşatan sporcularımız, hem kendileri için bundan sonraki süreçte, hem de onların izinden gidecek olan yeni gençler için, daha büyük başarıları açma adına öncü oldular. Bu jüri de sporcularımız arasında güzel bir tercihi başlattı. Ülkemizi, şanlı bayrağımızı temsil eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Aileleriyle, onlara emek veren hocalarıyla, onlara inanan tüm milletimizle, hepsini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte Türk sporu kadınıyla, erkeğiyle, pek çok branşta başarısını perçinlemeye, bu çıtayı yükseltmeye, zirveye yürüme iddiasını daha da güçlendirmeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde hedeflerimize yürürken, hiçbir özveriden kaçınmadan onlar için tüm ekibimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"2 MADALYA VE KUPANIN ÜLKEMİZDE KALMASI APAYRI BİR MUTLULUK YAŞATTI"

Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank'ın önemli bir başarı yakaladığını aktaran Kasapoğlu, kupanın Türkiye'de kalmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, "Kadın sporu, sporcu kadınlar bizler için çok önemli. Çünkü biz kadın odaklı spor diyoruz. Her branşta kadınların öncü olduğu bir spor politikası bizim için önemli bir gündem. Bunun da güzel sonuçlarını pek çok branşta görüyoruz. Takım olarak voleybolda apayrı bir heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. Voleybol Kadın Milli Takımımız'ın bize yaşattığı mutluluklar ve hem de kulüplerimizin bu anlamda geldiği nokta, geçtiğimiz hafta Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir kez daha bizleri mutlu etti. Ne aşamaya geldiğimizi ne kadar güçlü bir noktada olduğumuzu bize gösterdiler. VakıfBank'ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe'nin üçüncülüğü, bu anlamda 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı. Voleybol milli takımımız ve kulüplerimiz bu anlamdaki başarılarına yenilerini ekleyerek milletimizi gururlandırmaya devam edecekler. Biz de hem takımlar olarak hem de bireysel anlamdaki sporcularımızla, bu çabalara destek vermeye ve bu altyapıyı daha da güçlendirmeye, zirvedeki adımızı kökleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Reci
Bakan Kasapoğlu: 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı

Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe, Ankara, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: 2 madalya ve kupanın ülkemizde kalması apayrı bir mutluluk yaşattı - Son Dakika
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