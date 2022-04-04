Bakan Kasapoğlu güreşçileri tebrik etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu güreşçileri tebrik etti

04.04.2022 10:43
Bakan Kasapoğlu güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 17 madalyayla tamamlayan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 17 madalyayla tamamlayan sporcuları kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyayla tarihi bir rekor kıran milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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