Bakan Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi kutladı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi kutladı

16.06.2022 14:11
Bakan Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Sayın Büyükekşi ve yeni yönetiminin, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarına yürekten inanıyorum."


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi kutladı - Son Dakika

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