Bakan Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi

18.06.2022 13:44
Bakan Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek, talep ve önerileri dinledi. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.

Bakan Kasapoğlu'na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu'ndan imzalı kitap alarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Genç Dönüşüm' projesiyle kalem setleri ihtiyaç sahiplerine verilecek

Gönüllülük ve geri dönüşüm konularına önem veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda 'Genç Dönüşüm Projesi' ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak. - ANKARA

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Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği Başkan Büyükkılıç'tan YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım desteği Talas'tan YKS'ye gireceklere destek Talas'tan YKS'ye gireceklere destek
Kaynak: İHA

Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi - Son Dakika

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