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Bakasetas, Trabzonspor'a veda etti - Son Dakika
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Bakasetas, Trabzonspor'a veda etti

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'a transfer olması nedeniyle Trabzonspor taraftarlarına veda etti. Bakasetas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'a teşekkür ederek, birlikte yaşadıkları güzel anları ve zor zamanları hatırlattı. Trabzonspor Kulübü ise Bakasetas'a teşekkürlerini ileterek, birlikte kazandıkları başarıları hatırladıklarını belirtti.

Bakasetas, Trabzonspor\'a veda etti
23.01.2024 - 00:19,
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Panathinaikos'a transfer olan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'lu taraftarlara veda etti.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transferi gerçekleşen Bakasetas, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, hayatta her güzel anın bir sonu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3 yıldır formasını giydiği bordo-mavili takımdan ayrılma zamanının geldiğini aktaran Bakasetas, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu 3 yılda her koşuldaki desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bence birlikte inanılmaz anlar yaşadık. Her zaman kalbimde olacak çok güçlü anlar yaşadık. Tabii ki zor anlar da vardı ama bu zor zamanlar sizi daha güçlü kılar. Birbirinizi daha da derinden seversiniz bu da benim için çok önemli. Sizlere tekrar her şey için teşekkür ediyorum. Kulüpteki ilk günümden itibaren beni içinize kabul ettiniz. Kendi adıma da şunu ifade etmek istiyorum. Bilmenizi istiyorum ki bu 3 yılda sözleşmenin her gününde hep yüzde yüzümü verdim. Sizi her zaman seveceğim ve her zaman kalbimde olacaksınız."

Trabzonspor Kulübü de teşekkürlerini ilettiği Yunan futbolcuya, "Birlikte yaşadığımız paha biçilemez anlar, kazanılan kupalar, şampiyonluklar. Seni hep güzelliklerle hatırlayacağız. Her şey için teşekkürler Tasos." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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