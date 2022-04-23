Bakırköy'de 23 Nisan, spor etkinlikleri ile kutlandı - Son Dakika
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Bakırköy'de 23 Nisan, spor etkinlikleri ile kutlandı

23.04.2022 11:33
Bakırköy'de 23 Nisan, spor etkinlikleri ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakırköy'de spor festivali havasında kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakırköy'de spor festivali havasında kutlandı.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'ndeki etkinliğe yüzlerce çocuk katılırken, çeşitli yarışmalar yapıldı, maçlar ve eğlenceli oyunlar oynandı.

Bakırköy'de bulunan Belediye,TEGV, BASAD, Kent Konseyi ve tesislerden yararlanan onlarca spor kulüplerinin temsilcilerinin yer aldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları spor şöleni şeklinde gerçekleştirildi. Etkinliklere okullardan, spor kulüplerinden ve derneklerden öğrenciler katıldı. Öğrenciler hem spor yapıp hem de eğlendi. Etkinlik sonrasında öğrenciler kırmızı ve beyaz balonları 'Türkiye' diye bağırarak havaya bıraktı.Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bulent Kerimoğlu tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği 23 Nisan spor şöleninde öğrencilerin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sergiledikleri resim ve seramik çalışmaları da beğeni topladı.


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Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakırköy'de 23 Nisan, spor etkinlikleri ile kutlandı - Son Dakika


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