Bakırköy'de "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakırköy'de "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenlendi

18.05.2022 19:29
Bakırköy'de "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenlendi

Bakırköy Belediyesi, gençlik haftası etkinlikleri kapsamında "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenledi.

Bakırköy Belediyesi, gençlik haftası etkinlikleri kapsamında "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenledi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki panele İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, milli tekvandocu Meryem İyin, bilardocu Arzu Gök, teknik direktör Rasim Kara ve Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Aykutalp Derkan katıldı.

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı panelde konuşan Hacıcaferoğlu, Ataköy havuzunun bürokratik aşamalardan geçtiğini ve yakın zamanda gençlere hizmet vereceğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Derkan, spor ahlakının önemine dikkati çekerken, teknik direktör Rasim Kara ise futbolun her zaman centilmenlik olduğunu ifade etti.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Tesisi'nde düzenlenen gençlik haftası etkinliklerinde ise çeşitli dans gösterileri yapıldı.

YORUMLAR
500
Taraklı'da 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi Taraklı'da 'Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi Karesi'de Millet Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Galatasaray, Yunus Emre, Rasim Kara, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakırköy'de 'Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı' paneli düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:45:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement