Bakırköy'de "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenlendi

Bakırköy Belediyesi, gençlik haftası etkinlikleri kapsamında "Sporun Eğitimdeki Yeri ve Sporun Ahlakı" paneli düzenledi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki panele İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, milli tekvandocu Meryem İyin, bilardocu Arzu Gök, teknik direktör Rasim Kara ve Galatasaray Kulübü Divan Başkanı Aykutalp Derkan katıldı.

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı panelde konuşan Hacıcaferoğlu, Ataköy havuzunun bürokratik aşamalardan geçtiğini ve yakın zamanda gençlere hizmet vereceğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Derkan, spor ahlakının önemine dikkati çekerken, teknik direktör Rasim Kara ise futbolun her zaman centilmenlik olduğunu ifade etti.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Tesisi'nde düzenlenen gençlik haftası etkinliklerinde ise çeşitli dans gösterileri yapıldı.