Bakırköy Osmaniye İstiklalspor, 100. yılını şampiyonlukla kutladı - Son Dakika
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Bakırköy Osmaniye İstiklalspor, 100. yılını şampiyonlukla kutladı

07.03.2022 21:42
Bakırköy Osmaniye İstiklalspor, 100. yılını şampiyonlukla kutladı

TFF Süper Amatör Lig (SAL) 9. Grup'ta Bakırköy Osmaniye İstiklalspor, kuruluşunun 100. yılında şampiyonluğa ulaştı.

TFF Süper Amatör Lig (SAL) 9. Grup'ta Bakırköy Osmaniye İstiklal spor, kuruluşunun 100. yılında şampiyonluğa ulaştı.

Ligdeki son maçında Şehzadebaşı'nı 7-0 mağlup eden Bakırköy Osmaniye İstiklalspor, şampiyonluğa ulaştı.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklamada bulunan kulüp başkanı Adem Süleymanoğlu, hedeflerinin Spor Toto Süper Lig'de oynamak olduğunu belirterek, "Kulübümüzün kuruluşu Cumhuriyetin ilanından da öncelere dayanır. Kısa süreli profesyonel deneyimi olan kulübümüz, 72 yıldır amatör kümelerde mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

İlk hedeflerinin 3. Lig'e yükselmek olduğunu kaydeden Süleymanoğlu, " Eyüpspor'un, Ümraniyespor'un yaptığı gibi kademe kademe yükselerek profesyonel liglerde oynamak istiyoruz. 116 takımın yer aldığı ligde 74 golle en fazla gol atan takım unvanını aldık. Bakırköy Osmaniye'de her zaman yanımızda olan, bize desteklerini veren 60 bin nüfuslu bir mahallenin temsilcisi olan kulübümüz bünyesinde, farklı branşlardan yaklaşık 400'e yakın sporcu bulunuyor. Kulübümüzün en büyük özelliklerinden biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Savaşı döneminde yaralanan futbolcularımız adına kulübümüze yaptığı iki maaş tutarı nakdi destektir. 72 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu kulübümüzün uzun yıllar başkanlığını yapan geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz ağabeyim Ahmet Süleymanoğlu'na armağan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör spor kulüplerinde başkan ve yönetici olmanın zorluklarına değinen Süleymanoğlu, "Amatör yöneticilik tamamen özveriye bağlıdır. Herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek almadığınız sürece başarıyı yakalamak oldukça zordur ve bizler tüm ekibimizle birlikte zoru başararak şampiyon olduk." diyerek sözlerini tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Amatör Lig, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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