 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BAL'da Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında kritik maç - Son Dakika
Üye Girişi

BAL'da Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında kritik maç

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. haftasında Kayseri'de Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında önemli bir maç oynanacak.

BAL\'da Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında kritik maç
23.12.2023 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 11. Grup 11. haftanın en önemli maçı Kayseri'de Hacılar Erciyesspor ile grup lider Yozgat Bozokspor arasında oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. haftasında Kayseri'de oldukça kritik bir maç oynanacak. Hacılar Erciyesspor sahasında grup lideri Yozgat Bozokspor'u konuk edecek. 18 puanla 3. sırada bulunan Hacılar Erciyesspor, yarın Fevzi Mercan Stadı'ndaki maçta 28 puanı bulunan ve namağlup olan Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak. Saat 13: 00'te başlayacak maçta hakem Hasan Uyduran düdük çalacak.

12 Bingölspor'un müsabaka oynamadan BAY geçeceği haftada Malatyaspor sahasında Dersimspor ile karşılaşacak. Develigücü Bingöl'de Gençspor'un konuğu olacak. Erzincan Ulalarspor ile Rüstempaşa'nın 3 puan mücadelesi vereceği haftada Aksaray Gençlikspor ile de Kangal Termikspor karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yozgat Bozokspor, Kayseri, Maç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor BAL'da Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında kritik maç - Son Dakika


10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 11:08:04. #1.11#
SON DAKİKA: BAL'da Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor arasında kritik maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement