Bal liginde Kilis takımları istediğini alamadı - Son Dakika

Bölgesel Amatür Ligi(BAL) 3 Bölge 2 Grupta mücadele eden Kilis Belediyespor, ligi 2'inci Elbeylispor ise 7'inci sırada tamamladı.

Sezona şampiyonluk hedefi ile çıkan Kilis Belediyespor, oynadığı 16 karşılaşmada, 12 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak, 39 puanla ligi 2'inci sırada tamamlayarak şampiyon olamadı. Elbeylispor Bal liginde ilk kez mücadele etti. Elbeylispor, 16 karşılaşmada, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak, 14 puanla ligi 7'inci sırada tamamladı. 25 yıl Türkiye 3'üncü liginde oynadıktan sonra amatör kümeye düşen Kilis Belediyespor 12 yıldır bal liginden 3'üncü Lige çıkmak için mücadele ediyor. - KİLİS