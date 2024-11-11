Baldwin'den Kötü Haber

Spor

Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Wade Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hamstring bölgesinden sakatlık yaşayan Baldwin'in yapılan kontrollerinde birinci evre kas yaralanması tespit edildi.

Kulüp, tedavisine başlanan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'li basketbolcu, yarın oynanacak Bayern Münih müsabakasında takımını yalnız bırakacak.