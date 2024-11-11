Baldwin'den Kötü Haber - Son Dakika
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Baldwin'den Kötü Haber

Fenerbahçe, Wade Baldwin'in hamstring sakatlığını açıkladı ve tedavisine başlandığını duyurdu.

11.11.2024 13:48
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Fenerbahçe Beko, LDLC Asvel maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Wade Baldwin'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, hamstring bölgesinden sakatlık yaşayan Baldwin'in yapılan kontrollerinde birinci evre kas yaralanması tespit edildi.

Kulüp, tedavisine başlanan oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'li basketbolcu, yarın oynanacak Bayern Münih müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA

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