Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı, Yeşil Bayramiç\'i 3-0 Mağlup Etti

Spor

TVF 2. Lig 4. Grup 3. hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yeşil Bayramiç'i 3-0 mağlup etti.

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan 2. Lig 4. Grup 3. hafta mücadelesinde Balıkesir Büyükşehir, Yeşil Bayramiç'i 25-19, 25-13, 25-22 setlerle 3-0 mağlup etti. Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı oyuncuları son zamanlarda kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek üzere parkeye 'Kadına ve çocuğa dokunma' pankartı ile çıktı. - BALIKESİR