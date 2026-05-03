Balıkesir'de adrenalin zirve yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de adrenalin zirve yaptı

Balıkesir\'de adrenalin zirve yaptı
03.05.2026 14:12  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen geleneksel Motokros ve Off-road Şenliği, görkemli bir açılışla kapılarını açtı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen geleneksel Motokros ve Off-road Şenliği, görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Havran Millet Bahçesi'nde doğa ile iç içe gerçekleştirilen organizasyonda, protokol üyeleri ve vatandaşlar araçlarla off-road heyecanına ortak olurken, ilk günden adrenalin dolu anlar yaşandı.

Balıkesir'in Havran ilçesi, bölgenin en kapsamlı doğa sporu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Havran Belediyesi'nin düzenlediği Motokros ve Off-road Şenliği, Havran Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı.

Şenliğin son gününde ise hazırlanan zorlu parkurda özel donanımlı 60 off-road aracı zaman ve zorlu doğa şartları ile kıran kırana savaştılar. Bazı araçlar takla atarken bazı araçlar ise zorlu yol şartlarında arıza yaparak diskalifiye oldu. Yarışlara kadınların da ilgisi büyük oldu. Yarışlarda 6 kadın off-road pilotu da start aldı. Yağış ve zorlu parkura rağmen bir çok araç yarışları tamamladı. Yarışlar Havran Belediyesi ve Rotasızlar Off-Road Külübü tarafından düzenlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de adrenalin zirve yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi
Beyaz Saray’dan, ABD Kongresi’ne mektup: Savaş sona erdi Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor Trump, 5 bin askeri çekiyor Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Meteoroloji uyardı Yağışlar 4 gün daha sürecek Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

13:50
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor
13:30
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
13:20
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
11:42
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina’nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 14:20:36. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de adrenalin zirve yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.