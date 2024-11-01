Balıkesir'de Sporculara Madalya Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balıkesir'de Sporculara Madalya Töreni

Balıkesir\'de Sporculara Madalya Töreni

Adem Özalp, taekwondo ve yüzme sporcularını tebrik ederek madalyalarını takdim etti.

01.11.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, taekwondo branşında elde ettikleri başarılar ile dikkat çeken sporcular ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü yüzme branşı sporcularıyla bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, başarılı sporculara madalya takdim edildi.

Madalya töreninde konuşan Adem Özalp, sporcuları elde ettikleri başarılar için tebrik ederek, "Sizler, azminiz ve disiplininizle geleceğimizin teminatı olduğunuzu gösterdiniz. Bu başarılar, sadece kendi kariyeriniz için değil, aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin sporuna katkı sağlamakta" dedi.

Taekwondo ve yüzme branşlarında yapılan antrenmanların ve yarışmaların önemine de değinen Özalp, gençlerin sporla daha sağlıklı bir yaşam sürmelerinin yanı sıra, disiplin ve özveri ile hedeflerine ulaşabileceklerini belirtti.

Başarılı sporcular, kendilerine sağlanan destek için teşekkür ederken, gelecek hedefleri doğrultusunda daha fazla çalışacaklarının sözünü verdiler. Bu tür etkinliklerin, motivasyonlarını artırdığını ifade eden sporcular, kendilerine verilen destekle daha büyük başarılar elde etmeyi amaçladıklarını vurguladılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Özalp, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de Sporculara Madalya Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Sporculara Madalya Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.