Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı

19.05.2022 19:18
Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı

Balıkesir'de Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası başladı.

Balıkesir'de Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası başladı.

Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muay Thai Federasyonu organizasyonuyla, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Muay Thai Türkiye Şampiyonası için, BAÜN Burhan Erdayı Spor Salonunda resmi açılış seremonisi düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde konuşan; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Karadağ ve Türkiye Mua Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız şampiyonaya katılan sporculara başarılar dilerken, ev sahibi Balıkesir Üniversitesine de teşekkür ettiler.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da açılış seremonisinde yaptığı konuşmaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başladı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş yakın dönemde Üniversiteler Boks Türkiye Şampiyonası ve Üniversiteler Karate Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatırken; "Balıkesir Üniversitesi olarak, güçlü bir sportif altyapıya, olimpik nitelikli spor tesislerine ve alanlarında güçlü akademik kadroya sahibiz. Ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz" diyerek şampiyonaya katılan sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarı dileklerini iletti.

Şampiyona, açılış seremonisinin ardından, sporcuların müsabakaları ile devam etti. 22 Mayıs tarihinde sona erecek şampiyonada, 35 farklı üniversiteden, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 120 sporcu mücadele veriyor. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonasına Balıkesir'de başladı 1.300 Yıllık Zeytin Ağacı Burhaniyeli Vatandaşın Dert Ortağı Oldu 1.300 Yıllık Zeytin Ağacı Burhaniyeli Vatandaşın Dert Ortağı Oldu
Kaynak: İHA

Üniversiteler, Muay Thai, Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:25:26. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Üniversiteler arası muay thai şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement