Balıkesir Kurtuluş Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
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Balıkesir Kurtuluş Turnuvası Başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kurtuluş Turnuvası, 4-5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Farklı illerden gelen takımların mücadele edeceği turnuva, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına düzenleniyor.

02.09.2024 12:46
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 4-5 ve 6 Eylül'de Balıkesir Kurtuluş Turnuvası heyecanı yaşanacak.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü anısına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. 4-5-6 Eylül günlerinde Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Balıkesir Kurtuluş Turnuvası'nda farklı illerden gelen takımlar, üç gün boyunca kıyasıya mücadele edecek.

Kurtuluş Turnuvası'nın ilk karşılaşması 4 Eylül Çarşamba günü Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Esenler Erokspor arasında saat 17.30'da başlayacak. 5 Eylül Perşembe günü saat 17.30'da Bordo Basketbol Kulübü ve Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. 6 Eylül Cuma günü de saat 17.30'da ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bordo Basketbol Kulübü'nü ağırlayacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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