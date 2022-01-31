Üye Girişi
Balıkesirli atletlerin büyük başarısı - Son Dakika

Balıkesirli atletlerin büyük başarısı

31.01.2022 14:17
Balıkesirli atletlerin büyük başarısı

Salonda yaş gruplarındaki ilk şampiyona olan Turkcell Türkiye U14 Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da tamamlandı.

Salonda yaş gruplarındaki ilk şampiyona olan Turkcell Türkiye U14 Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da tamamlandı. Şampiyonada Balıkesirli sporcular büyük sevinç yaşattı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Türkiye U14 Atletizm Şampiyonası'nda iki günlük mücadele noktalandı. 600'ün üzerinde atletin katıldığı yarışmalarda 2009 doğumu atletler ve 2010-2011 doğumlu atletler ayrı kategorilerde yarıştılar. Şampiyonada Balıkesirli sporcular kazandıkları derecelerle büyük sevinç yaşattı. 2009 doğumu erkeklerde Doruk Saldamlı 1000 metrede Türkiye Şampiyonu olurken, 2010-2011 doğumlu kızlarda Feyza ışık 60 metrede Türkiye üçüncüsü, 200 metrede Türkiye ikincisi, 2009 doğumlu erkeklerde Arda Berk Avcı sırıkla yüksek atlamada Türkiye birincisi uzun atlamada Türkiye ikincisi, 2009 doğumlu kızlarda Nisa Nur Özdoğan 60 metrede Türkiye üçüncüsü, 2009 doğumlularda 1000 metre kızlarda Ece Aygün Türkiye dördüncüsü, 2009 doğumlu kızlarda Elvin Zeynep Karabulut uzun atlama Türkiye dördüncüsü ve 4 x 200 metre bayrak yarışında Ece Aygün, Nisanur Özdoğan, Vera Aygün Çalık, Elvin Zeynep Karabulut'tan oluşan takım Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bu yaş gurubunda birçoğunun yetenek taramasında tespit ettiğimiz bu yetenekli çocuklarımız, kıymetli antrenörlerimizin eğitimlerinden geçerek başarılı sonuçlar almaya başladılar. Daha yolun başında olan bu çocuklarımızın yetisine ve gelişimlerine daha fazla katkı sağlayacağız. Akademik eğitimlerini de takip ediyoruz. Eğitimin her iki alanında da başarılı olmaları konusunda hassasiyet duyuyoruz. Sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesirli atletlerin büyük başarısı
Balıkesirli atletlerin büyük başarısı
Balıkesirli atletlerin büyük başarısı

YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirli atletlerin büyük başarısı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:16 Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
13:25 Yarıyıl tatili uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu
13:13 Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık nedeniyle kamptan ayrıldı
13:11 Yeşim Salkım gelen doğalgaz faturasına isyan etti: Bu zamla nedir ya?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesirli atletlerin büyük başarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement