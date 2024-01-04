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Balıkesirli genç hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de düdük çalacak - Son Dakika
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Balıkesirli genç hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'de düdük çalacak

Balıkesir'in genç hakemi Oğuzhan Çakır, Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği terfi sınavından başarılı sonuç alarak Süper Lig'de düdük çalma hayaline kavuştu. 25 yaşındaki Çakır, aynı zamanda Süper Lig'in en genç hakemi oldu.

Balıkesirli genç hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig\'de düdük çalacak
04.01.2024 - 14:24,
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Trendyol Süper Lig'de düdük çalma hayali kuran Balıkesir'in genç hakemi Oğuzhan Çakır, hayaline kavuştu.

Merkez Hakem Kurulu'nun düzenlediği A klasman hakemleri terfi sınavından başarılı sonuç alan hakem Oğuzhan Çakır, hayaline kavuştu. 2018 yılında hakemlik kariyerine başlayan Çakır, kısa sürede elde ettiği başarılarla Balıkesir'de adından çokça söz ettirdi. Oğuzhan Çakır artık Süper Lig'de düdük çalacak.

25 yaşındaki genç hakem, ayrıca Süper Lig'in en genç hakemi de oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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