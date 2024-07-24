Balıkesirspor A takımı antrenmanlara başladı

Spor

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig'de antrenmanlara geçen hafta altyapı oyuncularıyla başlayan Balıkesirspor'da A takım oyuncuları da sahaya indi. Bal-Kes, Teknik Direktör Levent Eriş idaresinde çalışmalarına as kadroyla tekrar start verdi. İlk antrenmanı Başkan Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Balıkesirspor'da iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine biletler de satışa çıktı. Kombinelerin fiyatları kapalı tribün 4000, maraton 1500 TL olarak belirlendi.