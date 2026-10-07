Balıkesirspor, Bigaspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda adını üst tura yazdırdı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki rakibi Bigaspor'a konuk olan Balıkesirspor müsabakayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Konuk Balıkesirspor gol perdesini 21'inci dakikada Celal Emir'in penaltı golüyle açtı: 0-1. Maçın ilk yarısını 1-0 galip tamamlayan Balıkesirspor, 78'inci dakikada Mustafa Mete ile golleri ikiledi: 0-2. Müsabakada son sözü 82'nci dakikada Tibet söyledi. Biga deplasmanında 3-0 kazanan Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.