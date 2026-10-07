Balıkesirspor, Bigaspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda adını üst tura yazdırdı

Balıkesirspor, Bigaspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda adını üst tura yazdırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Bigaspor'a konuk olan Balıkesirspor, mücadeleyi 3-0 kazanarak tur atladı. Celal Emir'in 21'inci dakikadaki penaltı golüyle öne geçen Balıkesirspor, Mustafa Mete ve Tibet'in golleriyle üst tura yükseldi.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki rakibi Bigaspor'a konuk olan Balıkesirspor müsabakayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Konuk Balıkesirspor gol perdesini 21'inci dakikada Celal Emir'in penaltı golüyle açtı: 0-1. Maçın ilk yarısını 1-0 galip tamamlayan Balıkesirspor, 78'inci dakikada Mustafa Mete ile golleri ikiledi: 0-2. Müsabakada son sözü 82'nci dakikada Tibet söyledi. Biga deplasmanında 3-0 kazanan Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda tur atlayan takım oldu.
Kaynak: DHA
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