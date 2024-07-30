Balıkesirspor, Cenk Özbey ile sözleşme imzaladı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor forması giyen defans oyuncusu Cenk Özbey ile 1 yıllık mukavele imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam eden Balıkesirspor'da tranfer çalışmaları da devam ediyor. Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli stoper Cenk Özbey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapaılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Silifke Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli stoper Cenk Özbey ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

Balıkesirspor, yeni sezon hazırlıklarına Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde devam ediyor. Bal-kes'ler sabah ilk çalışmayı fitness salonunda yaptı. İki gruba ayrılan takım mini bantlarla ısınmanın ardından kuvvet çalıştı. Günün ikinci antrenmanı akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman da ısınma ve core ile başlayan çalışma toplu-topsuz aerobik koşularla son buldu. - BALIKESİR