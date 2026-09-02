Balıkesirspor\'da 2026-2027 sezonu öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

Balıkesir'de 2026-2027 futbol sezonu öncesinde Balıkesirspor kulüp yöneticileri, taraftar grup temsilcileri, emniyet yetkilileri ve basın mensupları bir araya geldi. Toplantıda yeni sezon öncesi stadyum güvenliği, deplasman organizasyonları ve tribün düzeni ele alındı.

Toplantıda konuşan Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Spor Güvenliği Koordinasyonundan sorumlu Rıdvan Dal, özellikle bu yıl federasyonun protokol tribünü konusuna önem verdiğini söyledi. Protokol tribününde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini söyleyen Dal, bu konuda kulüp yönetimi ve basının desteği ile özellikle stadyuma girişlerde gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti.

Sözlerini Balıkesirspor'un yeni sezonunda başarılı olmasını dileyerek tamamlayan Dal, daha sonra kulüp yöneticileri, taraftar grubu temsilcileri ve basın mensuplarının talep ve isteklerini dinledi.

Toplantıda daha sonra konuşan Balıkesirspor Kulüp Yöneticisi Ali Osman Eser ise, "O sezon bu sezon diye başladığımız bu senenin hayırlı olmasını diliyorum. Geniş ve iddialı bir kadromuz var. Hedefimiz bu sezon play-off'a bile kalmadan şampiyon olmak. İlerleyen sezonlar için hızlı bir lig yükselmesi amaçlıyoruz. Bu başarıyı başta kulüp başkanımızın çabaları, polisimiz, taraftarımız, basınımız ve şehir olarak bütünleşerek başaracağız" dedi.

Toplantı, taraftar grup temsilcilerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.