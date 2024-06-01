Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran'da yapılacak

Balıkesirspor\'da olağan genel kurul 7 Haziran\'da yapılacak

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor'da başkan adayının henüz çıkmadığı belirtildi. Kulübün olağan genel kurulunun çoğunluk aranan ilk toplantısında gerekli çoğunluk sağlanamadığı için bir sonraki toplantı 7 Haziran'da yapılacak.

01.06.2024 13:05
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BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran'da gerçekleşecek.

Henüz başkan adayının çıkmadığı kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün olağan genel kurulunun çoğunluk aranan ilk toplantısı dün saat 19.00'da Karesi AVM'de yapılmış, ancak gerekli çoğunluğun sağlanamadığı tespit edilmiştir. Bir sonraki genel kurul toplantısı 7 Haziran cuma günü saat 19: 00'da yine aynı adreste gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor'da olağan genel kurul 7 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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