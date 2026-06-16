Balıkesirspor'da Transferde Yeni Yaklaşım - Son Dakika
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Balıkesirspor'da Transferde Yeni Yaklaşım

Balıkesirspor\'da Transferde Yeni Yaklaşım
16.06.2026 14:56
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Kulüp Başkanı Mert Acar, transferlerde sportif kriterleri esas alacaklarını belirtti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor Kulübü Başkanı Mert Acar, yürütülen transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hatır gönülle oyuncu almaya niyetimiz yok" dedi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kongrede kulüp başkanlığı görevine seçilen Mert Acar, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Acar, planlama doğrultusunda Teknik Direktör Polat Çetin ve Futbol Şube Sorumlusu Atilla Özmen ile koordineli şekilde transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Transfer sürecinde ortak karar mekanizması oluşturduklarını ifade eden Acar, takıma katılacak oyuncuların üç ismin de onayından geçeceğini dile getirdi.

"Her mevkiye alternatifli transferler yapacağız"

Yeni sezonda toplam 19 dış transfer yapmayı planladıklarını aktaran Acar, şu şekilde konuşmasını devam ettirdi:

"Bunların ikisini yaptık. Hocamız Polat Çetin, Futbol Şube Sorumlusu Atilla Özmen ve benim onayımdan geçmeyen oyuncuları almayacağız. Transfer etmek istediğimiz oyuncuların oynadıkları maçları tekrar tekrar izliyoruz. Her mevkiye alternatifli transferler yapacağız. Kongreden bu yana beni arayan yaklaşık 200 menajer ile telefonda görüştük."

"Hatır gönülle oyuncu almaya niyetimiz yok"

Balıkesirspor'u hedefi olan bir takım haline getirmek istediklerini vurgulayan Acar, transferlerde referans ya da tavsiyeler yerine sportif kriterleri esas aldıklarını belirtti. Acar, "Hatır gönülle oyuncu almaya niyetimiz yok. Özellikle siyasilerin ya da menajerlerin ricasıyla oyuncu almıyoruz. Taraftarımıza şampiyonluk sözümüz var. Bu sözü tutmak için doğru transferler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde forvet Emre Gemici'nin ardından kariyerinde 4 şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusu Akın Akman'ı da kadrosuna kattı. Yönetim, diğer transferler için de görüşmelerini sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'da Transferde Yeni Yaklaşım - Son Dakika

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