Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest - Son Dakika
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Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest

21.09.2022 11:20
Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Baynet İnşaat Balıkesirspor, iç saha maçlarında sezon boyunca gazilerimiz ile şehitlerimizin yakınlarını misafir edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Baynet İnşaat Balıkesirspor, iç saha maçlarında sezon boyunca gazilerimiz ile şehitlerimizin yakınlarını misafir edecek. İç saha maçlarının gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz olacağını duyuran kırmızı-beyazlı kulüp, "Devletimizin bekası, ülkemizin güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken şehadet makamına ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkacağımız hususunda da hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Kahraman gazilerimiz ile Aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini saygı ve şükranlarımızla sezon sonuna kadar evimizde oynayacağımız tüm maçlarda misafir etme kararını almış bulunuyoruz. Bu bağlamda Balıkesirspor ürün satış mağazamızda gazi ve şehit yakını kartını göstererek ücretsiz bilet temin edebilecek ve aynı zamanda tüm ürünlerimizden yüzde 25 oranında indirimden faydalanabileceklerdir" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Balıkesirspor altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Efe Özen, Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest - Son Dakika

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