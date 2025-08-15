Balıkesirspor\'dan Taraftara Güçlü Performans Sözü

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Balıkesirspor'da teknik direktör Cem Kavçak, taraftarlara savaşan bir takım izleteceklerinin sözünü verdi. Kamp döneminin yoğun ve verimli geçtiğini, fizik güçlerinin giderek arttığını, takımın ruhundan, oyuncuların disiplin ve isteğinden memnun olduğunu belirten teknik patron Kavçak, "İdeal takım kadrosu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Takım kimliğimiz netleşiyor. Saha içinde agresif, topa sahip olmak isteyen, hızlı hücum eden ve kaybettiği anda organize bir şekilde pres yapan bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Balıkesirspor olarak sezona fiziksel, taktiksel ve mental açıdan çok daha güçlü hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza sözümüz, sahada her maç için sonuna kadar mücadele edecek, onlarla gurur duyacakları bir performans sergileyeceğiz" dedi.