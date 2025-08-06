Balıkesirspor\'dan Yeni Transfer

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor Ali Sinan Gayla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor geçen sezon Karşıyaka'da forma giyen kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma ile son üç sezonda 37 gol atma başarısı gösteren Ali Sinan Gayla ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi. - BALIKESİR