Balıkesirspor Akın Arıcan\'a imza attırdı

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, en son Torbalıspor forması giyen forvet Akın Arıcan'a kadrosuna kattı.

Balıkesirspor, Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor,Manavgat Belediyespor ve son olarak da İzton Torbalıspor formasını giyen 31 yaşındaki Forvet Akın Arıcan sezon sonuna kadar imza attırdı.

Balıkesir ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor,Manavgat Belediyespor ve son olarak da Torbalıspor formasını giyen 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Akın'a ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi. - BALIKESİR