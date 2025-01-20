Balıkesirspor, İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Fatsa Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-beyazlılar 5'te 5 yaparak liderliğini korudu. Kariyerinde daha önce takımı iki kez şampiyon yapan teknik direktör İsmail Ertekin yönetiminde çıkışa geçen Balıkesirspor, 32 puana ulaştı. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten İsmail Ertekin, "İkinci yarıya galibiyetle başlamak çok önemli oldu. Serimiz sürüyor. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Galibiyetlerin devamını getirmek durumundayız. Zirvede puanlar çok yakın, o nedenle her maç bizim için final niteliği taşıyor" dedi.