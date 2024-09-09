Balıkesirspor, İlk Maçta Farklı Kazandı

Spor

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde iddialı bir kadroyla lige başlayan Balıkesirspor ilk maçta evinde Fatsa Belediyespor'u farklı yendi. Özer Özdemir, Bertuğ Bayar, Celal Emir Dede ve Şahin Şafakoğlu'nun golleriyle ilk maçta 4-1'lik galibiyete ulaşan kırmızı-beyazlı ekip taraftarıyla 3 puanla buluştu. Grupta ilk haftadan liderliğe kurulan Balıkesir'de Levent Eriş, sezona iyi başladıklarını, iyi de bitirmek istediklerini söyledi.