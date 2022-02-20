BALIKESİR - Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "Hakem arkadaşlar bizim pozisyonumuza, puan durumumuza göre maç yönetiyorlar." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oynadıkları maçların tümüne kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Çok yürekli oyunculardan kurulu bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Bulak, şöyle konuştu:

"Taktik anlamda müthiş oynuyorlar ama maalesef tabi ki transferi yapmayan bir takımın kısıtlı kadrosu üzerine çok yük biniyor. Onları aşamıyoruz. Hakem arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. 1-0 geriye düştük ama Sedat'ın pozisyonu penaltı. Niye penaltıyı vermiyorsun? Rakibin pozisyonunu görüyorsun, önünde 2. golden önceki pozisyon ofsayt, kaldırmıyorsun, anlaşılır gibi değil. Buna rağmen 3-0'dan sonra gol atabiliyoruz ama oyunun başında pozisyonlarımız var 3-0 bizim öne geçmemiz lazım. Rakipler yarım pozisyon bulup gol yapıyorlar. Hakem arkadaşlar bizim pozisyonumuza, puan durumumuza göre maç yönetiyorlar. Bunu çok samimi olarak söylüyorum, sanki bize faul, penaltılar verilmeyecek, yazıktır günahtır herkes evine bir şeyler götürüyor. Bu işten herkesin geleceği var. Çok güzel giden bir oyun ama yönetenler maalesef kötü. Oyuna başlayacağız, pozisyona gidiyoruz, daha tabela kalkmamış, oyunu değişiklik için durduruyor. Daha tabela kalkmamış kardeşim, niye oyunu durduruyorsun? Ben orada pozisyon bulmuşum. Böyle şey olur mu?"

Bulak, İstanbulspor'u da aldıkları galibiyet dolayısıyla kutladı.

Hüseyin Dalgıç: "Maçın da çok zor geçeceğini tahmin ediyorduk"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç ta Boluspor mağlubiyetinden sonra bu maça galibiyet için çıktıklarını dile getirdi.

Dalgıç, Balıkesirspor maçının kendileri için önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu maçın çok zor geçeceğini de tahmin ediyorduk ve nitekim de ilk yarı tahmin ettiğimiz gibi oldu. Birinci yarının sonuna doğru taktiksel bir değişiklik yaparak son on dakika ilk yarının son on dakikasındaki maçtaki üstünlüğümüzü ele aldık. İkinci yarıda arka arkaya gelen gollerle maçı galip bitirmesini bitirdik. Balıkesirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."