Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz, listesindeki isimlerden bazılarını açıkladı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, kongrede yönetim kurulu aday listesinde yer vereceği isimlerden 5'ini açıkladı.

Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, genel kurulun 24 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlattı.

Ali Eren Demirezen, Onur Özörmenoğlu, Ahmet Çakmak, Bülent Ceylan ve Yılmaz Çiçek'in yönetim listesinde yer alacağını belirten Yılmaz, diğer isimleri gelecek hafta açıklayacağını bildirdi.

Teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Yılmaz, bunun hem Balıkesirspor camiası hem de Bulak için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yılmaz, "Sağ olsun Giray hoca ile karşılıklı bir anlaşma sağlandı. Sözleşmemiz olmasına rağmen 1 yıllık alacağından vazgeçti. Kendisine tüm ödemlerini yaptık, alacağı da yoktur. Anlaşmalı bir şekilde ayrıldık. Kendisini gönülden seviyoruz. Önü açık olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, göreve yeniden seçilmeleri halinde gelecek yıl transfer tahtasını açacaklarını sözlerine ekledi.