Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz, listesindeki isimlerden bazılarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz, listesindeki isimlerden bazılarını açıkladı

22.04.2022 17:34
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz, listesindeki isimlerden bazılarını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, kongrede yönetim kurulu aday listesinde yer vereceği isimlerden 5'ini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Özgür Yılmaz, kongrede yönetim kurulu aday listesinde yer vereceği isimlerden 5'ini açıkladı.

Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, genel kurulun 24 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin planlandığını hatırlattı.

Ali Eren Demirezen, Onur Özörmenoğlu, Ahmet Çakmak, Bülent Ceylan ve Yılmaz Çiçek'in yönetim listesinde yer alacağını belirten Yılmaz, diğer isimleri gelecek hafta açıklayacağını bildirdi.

Teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Yılmaz, bunun hem Balıkesirspor camiası hem de Bulak için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yılmaz, "Sağ olsun Giray hoca ile karşılıklı bir anlaşma sağlandı. Sözleşmemiz olmasına rağmen 1 yıllık alacağından vazgeçti. Kendisine tüm ödemlerini yaptık, alacağı da yoktur. Anlaşmalı bir şekilde ayrıldık. Kendisini gönülden seviyoruz. Önü açık olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yılmaz, göreve yeniden seçilmeleri halinde gelecek yıl transfer tahtasını açacaklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Menemenspor düşme hattına girdi Menemenspor düşme hattına girdi Balıkesirspor'da Giray Bulak'la yollar ayrıldı Balıkesirspor'da Giray Bulak'la yollar ayrıldı

Balıkesirspor, Özgür Yılmaz, Spor Toto, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz, listesindeki isimlerden bazılarını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:56:22. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesirspor Kulübü Başkanı Yılmaz, listesindeki isimlerden bazılarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement