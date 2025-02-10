Balıkesirspor Liderliğini Pekiştirdi

Spor

BALIKESİR,

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta kulübe daha önce 2 şampiyonluk yaşatıp Süper Lig'e taşıyan İsmail Ertekin'in yıllar sonra teknik direktörlüğe dönmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayıp liderliği alan Balıkesirspor zirvede tek kaldı. Haftaya en yakın takipçisi olarak başlayan Silivrispor'u evinde 4-0 gibi çok farklı skorla yenen Bal-Kes, şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı. Son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan, 10 Kasım'daki Mazıdağı Fosfatspor mücadelesinden beri bileği bükülmeyen Balıkesirspor, grupta son 11 haftaya 39 puanla zirvede girdi.