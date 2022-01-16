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BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika

BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

16.01.2022 19:38

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilen Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Giray Bulak, "İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilen Balıkesirspor'un Teknik Direktörü Giray Bulak, "İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi çalışıp, hazırlandıkları bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Kontrataklarla gol yediklerini belirten Bulak, şöyle konuştu:

"İyi çalışan, iyi hazırlık yapan bir takım bunları düzeltebilmeli ve zaman içinde çözebilmeli. Halen çözemedik çünkü genç yeni oyuncular var, pozisyon kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla da onlara yakalanıyoruz. Biraz da karşı tarafta usta oyuncular olunca onlar fark ettiriyor işi. Normal kontrollü oynadık. Belki ilk yarı rakibe birkaç pozisyon verdik ama biz de pozisyona girdik. Onların daha net pozisyonları vardı. Golü bulabilsek, oyuna ortak olabilsek daha iyi şeyler yapacağız. Golü bulamayınca oyuncu ürkek ve korkaklaşıyor. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz, rakibimizi tebrik ediyorum."

Fuat Çapa: "Oyun 2-0 olduktan sonra karşılaşma tamamen istediğimiz gibi geçti"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da zor bir karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini anlatan Çapa, oyuncuların gol attıktan sonra girdikleri net pozisyonları değerlendiremediğini vurguladı.

Çapa, oyuncularının iyi savunma yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyun 2-0 olduktan sonra karşılaşma tamamen istediğimiz gibi geçti. Zor bir karşılaşma. Önemli olan bizim adımıza olan 3 puan. Cuma günü oynayacağımız Kocaelispor karşılaşması öncesi güzel bir moral oldu. Bizim açımızdan güler yüzle evimize, taraftarlarımıza dönmemiz iyi bir netice oldu."

BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

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Balıkesirspor, Samsunspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Balıkesirspor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Son Dakika
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