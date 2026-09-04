Balıkesirspor transferin son günlerinde üç Furkan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Balıkesirspor transferin son günlerinde üç Furkan'ı kadrosuna kattı

Balıkesirspor transferin son günlerinde üç Furkan\'ı kadrosuna kattı
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TFF 3. Lig 2. Grup takımı Balıkesirspor, transfer döneminin son günlerinde orta saha oyuncuları Furkan Çil ve Furkan Say ile stoper Furkan Çetinkaya'yı transfer etti. Kulüp, üç oyuncuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor transferin son günlerinde Furkan Çil, Furkan Say ve Furkan Çetinkaya'yı transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, kadro yapılanması kapsamında son olarak 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1 yıllık, geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Say ile 1 yıllık ve geçtiğimiz sezon 52 Orduspor formasıyla 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren 25 yaşındaki stoper Furkan Çetinkaya ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Furkan Çil, Furkan Say ve Furkan Çetinkaya'ya camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor transferin son günlerinde üç Furkan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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